Врачи спасли орловчанку с геморрагическим инсультом

25.8.2025 | 17:20 Медицина, Новости

Она не только выжила, но и сможет вернуться к полноценной жизни.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Женщину экстренно госпитализировали две недели назад с диагнозом «геморрагический инсульт». Перед этим она, страдая от острой головной боли, сделала МРТ. Исследование показало разрыв аневризмы, а также кровоизлияние. Сразу после этого и произошла госпитализация.

Диагностические процедуры проходили в больнице Семашко. Операцию делали в Орловской областной клинической больнице.

Сначала хирурги остановили кровотечение и закрыли аневризму, расположенную на развилке трёх сосудов. Хотя это было непростой задачей (дело осложнял спазм сосудов, а также тромб), врачи справились с вызовом. Затем нейрохирурги ювелирно удалили объёмную гематому.

«Успех лечения стал возможен благодаря телемедицине и общим программам, позволяющим специалистам разных больниц оперативно обмениваться данными», – отметили в департаменте.

ИА «Орелград»


