Суд защитил права дочери погибшего участника СВО

По суду был признан факт отцовства и право дочери на пенсию по потере кормильца.

Дело рассматривал Мценский районный суд, пресс-служба которого раскрыла некоторые подробности. Иск подала местная жительница, выступившая в защиту прав своей несовершеннолетней дочери. Было установлено, что с сентября 2017 года она фактически состояла в брачных отношениях с любимым мужчиной, хотя какое-то время официально они свои отношения не регистрировали.

В тот период времени, в 2019 году, у них родилась дочь, которую гражданский супруг признавал своим ребенком, заботился о ней и содержал материально. Правда, в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце не было. Девочка носила фамилию матери и отчество отца. В 2020 году брачные отношения все-таки были официально зарегистрированы, и уже в законном браке родилась еще одна дочь. В 2022 году супруги официально разошлись. Свое отцовство в отношении старшей дочери бывший супруг так и не оформил, возможно, просто не успел.

Он заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону специальной военной операции, где в 2024 году, увы, погиб при исполнении служебных обязанностей. Истица указала в своем заявлении, что ее бывший супруг с рождения старшей дочери и до своей гибели признавал ее своим ребенком, воспитывал ее, заботился о ней и содержал ее материально. В суде амчанка просила внести в запись акта о рождении дочери сведения о ее погибшем отце, изменить фамилию девочки и оформить ей пенсию по потере кормильца.

«Родство двоих дочерей истца между собой с результатом 99,999981 процента было подтверждено научным методом, по итогам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы девочки являются полнородными сестрами, то есть имеют одних и тех же мать и отца, – сообщила пресс-служба суда. – В пользу истца среди прочих неопровержимых доказательств, достоверно подтвердивших происхождение ребенка от погибшего отца, с достаточной определенностью свидетельствовали и постоянная регистрация всех членов семьи в одной и той же квартире; сведения из дошкольного образовательного учреждения о родителях девочки и о семейных взаимоотношениях, а также совместные фотографии и показания незаинтересованных в исходе дела свидетелей».

Оценив совокупность представленных доказательств, суд установил факт признания отцовства в отношении девочки, рожденной в семье вне официального брака ее родителей, и признал право девочки на меру социальной поддержки. Дело дошло до апелляции, поскольку с решением не согласился отец погибшего участника СВО. Суд апелляционной инстанции оставил решение Мценского районного суда без изменения.

ИА “Орелград”