В Орле без горячей воды останутся несколько десятков домов

Коммунальную услугу временно перестанут предоставлять сегодня вечером.

Причиной являются ремонтные работы, которые «РИР Энерго» проводит в районе дома по улице Левый берег реки Оки, 43.

Неудобства придётся потерпеть с 21:00 25 августа до 20:00 26 августа. Об этом сообщили в Администрации Орла.

В список попали следующие дома:

Гагарина, 49 и 51;

Розы Люксембург, 52 и 54;

Нормандия-Неман, 93, 99 и 101;

Черкасская, 64-А, 66, 72, 76, 81, 75, 75-Г, 79 и 83;

Левый берег реки Оки, 23, 51 и 51-А.

ИА «Орелград»