В Орле без горячей воды останутся несколько десятков домов

Коммунальную услугу временно перестанут предоставлять сегодня вечером.
Причиной являются ремонтные работы, которые «РИР Энерго» проводит в районе дома по улице Левый берег реки Оки, 43.
Неудобства придётся потерпеть с 21:00 25 августа до 20:00 26 августа. Об этом сообщили в Администрации Орла.
В список попали следующие дома:
- Гагарина, 49 и 51;
- Розы Люксембург, 52 и 54;
- Нормандия-Неман, 93, 99 и 101;
- Черкасская, 64-А, 66, 72, 76, 81, 75, 75-Г, 79 и 83;
- Левый берег реки Оки, 23, 51 и 51-А.
ИА «Орелград»