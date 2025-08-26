Неадекватных орловцев не пустят на концерты

Стандарт качества предоставления услуг в сфере культуры разработан в регионе.

Департамент культуры Орловской области разработал стандарт качества предоставления государственной услуги по организации и проведению мероприятий в сфере культуры и работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Этот стандарт обязателен к исполнению двумя бюджетными учреждениями культуры Орловской области: Орловским областным центром народного творчества и Орловским Дом литераторов». Департамент культуры является их учредителем. Кстати, департамент разработал стандарты и для других подведомственных ему учреждений.

В данном случае государственная услуга предусматривает подготовку и проведение культурных мероприятий. Согласно стандарту она должна соответствовать своему целевому назначению, то есть должна быть «направлена на удовлетворение духовных, интеллектуальных, эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействие просвещению, свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщение к культурным ценностям».

Данные услуги могут предоставляться как на платной, так и на бесплатной основе. В случае коммерциализации мероприятия посетителям обязательно должны продаваться билеты. Но учреждения также обязаны предоставлять льготы тем посетителям, которым это гарантируется действующим законодательством. В новом стандарте перечислены основания для отказа в получении услуги, то есть в посещении концерта, например.

К числу таковых, прежде всего, отнесено нахождение посетителя в социально-неадекватном состоянии: враждебный настрой, агрессивность, проявление насилия, алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение и др. Отсутствие билета стоит в списке только на втором месте. Стоит обратить внимание и на то, что на мероприятия указанных выше бюджетных учреждений, согласно стандарту, могут не пускать граждан, имеющих при себе легковоспламеняющиеся и огнеопасные предметы, крупногабаритные предметы и ручную кладь, животных (за исключением собак-поводырей граждан с нарушением зрения), еду и напитки в открытой таре или упаковке.

«Отказ в предоставлении доступа к государственной услуге может быть установлен учреждением в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации», – отмечено в стандарте. Кроме того, мероприятие может быть приостановлено в случаях внезапно возникшей аварийной ситуации или создания реальной угрозы нормальному функционированию учреждению или организациям, расположенным вблизи места его проведения, а также угрозы безопасности получателей и нарушения общественного порядка, внезапно возникших природных катаклизмов.

Мероприятие также может быть приостановлено в случае «противоречия его содержания общепринятым нормам общественной морали и нравственности», а именно: при пропаганде порнографии, употребления табака, алкогольных напитков и пива, а также проявлении других вредных привычек, пропаганде насилия, национальной и религиозной нетерпимости, терроризма и прочих проявлений экстремизма. На несоблюдение стандарта качества предоставления государственной услуги в учреждения можно будет подавать жалобы.

ИА “Орелград”