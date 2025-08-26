Два дома-памятника выставили на торги в Орле

Оба здания признаны аварийными и будут сданы в аренду на 49 лет.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла известило о проведении 18 сентября 2025 года в 10 часов электронного аукциона. Его победители получат право заключения договоров льготной аренды объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Речь идет о двух зданиях, относящихся к муниципальной собственности и в настоящий момент находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Лот №1 представляет собой многоквартирный дом на улице Васильевской, 15. Он признан аварийным и подлежащим сносу. Площадь здания составляет 186,6 квадратных метров. Его предполагается сдать в аренду сроком на 49 лет. Арендатор должен будет за свои средства привести здание в порядок. При определении вида деятельности в этом здании в дальнейшем ему придется руководствоваться положениями охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения, ведь это здание внесено в реестр как памятник архитектуры «Дом жилой».

Годовая арендная плата за здание установлена в размере 1 рубль, а за земельный участок под ним – в размере 1 копейка. Однако плата за землю определена на дату проведения аукциона. В дальнейшем размер годовой арендной платы за земельный участок будут определять в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации. Стоит добавить, что рыночная цена здания – 897,8 тысячи рублей.

Второй многоквартирный дом, выставленный на аукцион, также официально признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. И он тоже находится на улице Васильевской. Речь идет о доме №27 площадью 329,3 квадратных метров. Условия аналогичны: дом сдается в аренду на 49 лет с годовой арендной платой в размере 1 рубль. Он имеет статус памятника архитектуры местного значения. Его рыночная цена составляет 1,4 миллиона рублей. Рыночная стоимость права владения и пользования обоими объектами недвижимости установлена на основании отчета независимой оценки, ознакомиться с которым можно у организатора аукциона.

«Шаг аукциона» составит пять процентов начальной (минимальной) цены каждого лота. Победителем признают того, кто предложит наиболее высокую цену. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

