Приговор за убийство отца обжалован в апелляционной инстанции

Обвинительный приговор, недавно вынесенный в отношении жителя Шаблыкинского района по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), еще не вступил в законную силу. В настоящий момент он находится в стадии обжалования. Об этом сообщила пресс-служба Урицкого районного суда. Чуть ранее этот же суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«В ходе исследования материалов уголовного дела, присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности иностранного гражданина П. в совершении убийства, – уточнили в пресс-службе суда. – Как было установлено, в декабре 2024 года на территории Шаблыкинского района Орловской области произошло убийство. Между отцом и сыном во время распития спиртных напитков произошел конфликт, обусловленный бытовой ссорой, в результате которого сын нанес отцу травмы, не совместимые с жизнью.

Подчеркивается, что при назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, а также личность виновного. В частности, в качестве отягчающего наказание обстоятельства был признан тот факт, что в момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом суд учел и возможное влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Впрочем, теперь материалы дела изучает апелляционная инстанция.

Ранее пресс-служба Орловского облсуда сообщила, что в первом полугодии 2025 года в районные суды региона на рассмотрение поступило 848 уголовных дел, что на 10 процентов меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Всего в первой половине года в регионе было осуждено 682 человека, в том числе 47 человек – за совершение особо тяжких преступлений. Из всех вынесенных в этом году приговоров только один оказался оправдательным.

ИА “Орелград”