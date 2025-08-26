В Орле показали экспонаты из будущего музея майора Пронина

Личные вещи «отца» майора Пронина были представлены в рамках круглого стола.

В Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина состоялся Межрегиональный круглый стол «Оваловские чтения». Его соорганизатором выступил Союз военных литераторов. Мероприятие было посвящено 120-летию со дня рождения советского журналиста и писателя Льва Овалова (настоящая фамилия Шаповалов), который получил наибольшую известность за цикл из десяти детективных произведений о чекисте, майоре Пронине. На мероприятии присутствовало много гостей, в том числе сын писателя Сергей Шаповалов, приехавший из Москвы.

Государственный архив Орловской области, принявший участие в мероприятии, представил выставку документов из фондов бывших партийных органов, отражающих страницы биографии Льва Овалова. Связаны эти реликвии с малой родиной писателя, а именно с селом Успенским Малоархангельского уезда (ныне Покровского района), где он прожил около пяти лет, с 1918 по 1923 год.

«Экспонировались документы: заявление Льва Шаповалова, ученика Успенско-Луначарской школы II ступени Малоархангельского уезда, председателю волостной ячейки РКП (б) о приеме в члены партии (14 июня 1920 года); сопроводительное письмо и статья Шаповалова «Плевателю из-за угла» в газету «Известия» Орловского губисполкома (4 мая 1921 года); удостоверение Шаповалова Льва Сергеевича на право ношения огнестрельного оружия – револьвера системы «Наган» (18 мая 1921 года)», – перечислили в Госархиве Орловской области.

Любопытным экспонатом выставки стало и заявление Льва Шаповалова президиуму Малоархангельского укома РКП (б) о предоставлении ему отпуска по состоянию здоровья, в котором он, также просит использовать его «в редакции «Известий» Малоархангельского уисполкома и укома, как имеющего некоторый навык и знания в области журналистской работы». Документ датирован 20 сентября 1921 года.

На заседании круглого стола, как и анонсировалось, председатель Союза военных литераторов Сергей Ветчинников и директор Покровской межпоселенческой центральной районной библиотеки С.Н. Оловенникова Александр Полынкин выступили с инициативой создания «Музея майора Пронина», фонд которого, как уточнили в архиве, уже насчитывает множество подлинных экспонатов. Скоро музей обретет свой дом. Многие его будущие экспонаты и были представлены участникам круглого стола наряду с выставкой книг Льва Овалова и публикаций о нем орловских краеведов.

