В Орле определились победители дворовой футбольной лиги ОДСК

В этом году соревнования стали самыми массовыми за всю историю.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров ДФЛ состоялась на выходных, пишет «Орловский вестник». Группа компаний «ОДСК» выступала генеральным партнёром игр этого года.

Чемпионом СуперЛиги стала команда «Луч», Мастер-Лиги – команда «Gold Skull», Премьер-Лиги – команда «ДФК Сила».

Также организаторы определили лучших игроков в различных амплуа.

СуперЛига:

Лучший вратарь – Фирфаров Иван («Ланс»),

Лучший защитник – Жинжиков Максим («Луч»),

Лучший нападающий – Юрасов Кирилл («WBO»),

Лучший игрок турнира – Жинжиков Максим («Луч»).

Мастер-Лига:

Лучший вратарь – Ноздрачев Александр («Лестер»),

Лучший защитник – Грибакин Артем («Gold Skull»),

Лучший нападающий – Сергеев Дмитрий («Академка»),

Лучший игрок турнира – Грибакин Артем («Gold Skull»).

Премьер-Лига:

Лучший вратарь – Заболотный Александр («Артельный»),

Лучший защитник – Сенькин Арсений («SWAGA»),

Лучший нападающий – Мартынов Дмитрий («Сила»),

Лучший игрок турнира – Мартынов Дмитрий («Сила»).

Игры оказались рекордными по числу их участников — на футбольных полях состязались около 50 команд. Спортивные поединки проходили в микрорайонах «Зареченский», «Наугорский» и «Болховский», «Новая Ботаника», а также в жилом комплексе «Московский парк».

«Для нас крайне важно не просто строить качественное жилье, но и создавать комфортную среду для жизни, активно развивать социальную и спортивную инфраструктуру. Приятно осознавать, что дворы наших жилых комплексов действительно становятся центрами притяжения и активного отдыха. Мы намерены и дальше поддерживать такие проекты», – рассказал член правления ГК «ОДСК» Евгений Гарбузов.

ИА «Орелград»