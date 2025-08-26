В Орле определились победители дворовой футбольной лиги ОДСК

В этом году соревнования стали самыми массовыми за всю историю.

Фото: vk.com/dflorel

Торжественная церемония награждения победителей и призёров ДФЛ состоялась на выходных, пишет «Орловский вестник». Группа компаний «ОДСК» выступала генеральным партнёром игр этого года.

Чемпионом СуперЛиги стала команда «Луч», Мастер-Лиги – команда «Gold Skull», Премьер-Лиги – команда «ДФК Сила».

Также организаторы определили лучших игроков в различных амплуа.

СуперЛига:

  • Лучший вратарь – Фирфаров Иван («Ланс»),
  • Лучший защитник – Жинжиков Максим («Луч»),
  • Лучший нападающий – Юрасов Кирилл («WBO»),
  • Лучший игрок турнира – Жинжиков Максим («Луч»).

Мастер-Лига:

  • Лучший вратарь – Ноздрачев Александр («Лестер»),
  • Лучший защитник – Грибакин Артем («Gold Skull»),
  • Лучший нападающий – Сергеев Дмитрий («Академка»),
  • Лучший игрок турнира – Грибакин Артем («Gold Skull»).

Премьер-Лига:

  • Лучший вратарь – Заболотный Александр («Артельный»),
  • Лучший защитник – Сенькин Арсений («SWAGA»),
  • Лучший нападающий – Мартынов Дмитрий («Сила»),
  • Лучший игрок турнира – Мартынов Дмитрий («Сила»).

Игры оказались рекордными по числу их участников — на футбольных полях состязались около 50 команд. Спортивные поединки проходили в микрорайонах «Зареченский», «Наугорский» и «Болховский», «Новая Ботаника», а также в жилом комплексе «Московский парк».

«Для нас крайне важно не просто строить качественное жилье, но и создавать комфортную среду для жизни, активно развивать социальную и спортивную инфраструктуру. Приятно осознавать, что дворы наших жилых комплексов действительно становятся центрами притяжения и активного отдыха. Мы намерены и дальше поддерживать такие проекты», – рассказал член правления ГК «ОДСК» Евгений Гарбузов.












