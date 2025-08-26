В Орле в будущей школе на Родзевича-Белевича идут бетонные работы

В сентябре подрядчик планирует завершить бетонирование цокольного этажа.

Об этом рассказали в «Орёлгосзаказчике».

Напомним, речь идёт о строительстве четырёхэтажного здания школы на 1225 учащихся.

В учреждении признали, что объект является достаточно сложным. Причиной тому — расположение будущей школы. Чтобы осуществить проект, потребовались дополнительные геологические и геодезические исследования стройплощадки.

«Орёлгосзаказчик» подтвердил, что проект прошёл экспертизу, а разрешение на его строительство получено.

«Строительный объект раздёлен на пять блоков», – рассказали в учреждении. В данный момент подрядчик, ООО «УКС», занимается бетонированием фундаментов и ростверков, а также стен и пола цокольного этажа (в четырёх блоках). Также завершается бетонирование первого этажа школы (в первом блоке). За последний месяц на объекте было залито около 365 кубических метров бетона.

Параллельно ведётся подготовка строительной площадки для прокладки наружных инженерных сетей.

В сентябре подрядная организация планирует завершить бетонирование цокольного этажа (во всех блоках), после чего приступит к поэтапному возведению школы.

В данный момент на объекте задействованы 20 человек, а также пять единиц техники. Осенью число работников планируют увеличить до 30 или 40.

Также в учреждении заявили, что, по условиям контракта, школу должны будут сдать в конце 2026-го года. Изначально речь шла о конце 2024-го.

ИА «Орелград»