На Орловщине в центрах занятости изменились номера телефонов

Об этом сообщили в региональном кадровом центре.

Изменения затронули центры занятости населения, которые обслуживают районы Орла, Орловский муниципальный округ и Мценский район.

ТЦЗН Советского района Орла:

+7 (4862) 43-10-61;

+7 (4862) 43-44-54;

+7 (4862) 43-44-53;

+7 (4862) 43-15-15.

ТЦЗН Заводского района:

+7 (4862) 72-07-78;

+7 (4862) 59-14-13;

+7 (4862) 72-08-46;

+7 (4862) 72-07-64;

+7 (4862) 72-07-81.

ТЦЗН Железнодорожного района:

+7 (4862) 25-52-80;

+7 (4862) 55-05-55;

+7 (4862) 55-00-44;

+7 (4862) 25-51-29;

+7 (4862) 55-01-55.

ТЦЗН Северного района Орла:

+7 (4862) 36-09-20;

+7 (4862) 36-41-29;

+7 (4862) 36-09-22;

+7 (4862) 36-09-21.

ТЦЗН Орловского муниципального округа:

+7 (4862) 55-24-81;

+7 (4862) 54-21-37;

+7 (4862) 59-99-61;

+7 (4862) 59-18-93.

ТЦЗН Мценского района:

+7 (906) 663-17-29.

Также в региональном кадровом центре указали, что ТЦЗН Мценского района изменил и адрес — правда, временно. Учреждение переехало в здание Комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска (Микрорайон 1, дом 1). Причиной являются ремонтные работы, которые ведутся по старому адресу.

ИА «Орелград»