На Орловщине в центрах занятости изменились номера телефонов

Об этом сообщили в региональном кадровом центре.
Изменения затронули центры занятости населения, которые обслуживают районы Орла, Орловский муниципальный округ и Мценский район.
ТЦЗН Советского района Орла:
- +7 (4862) 43-10-61;
- +7 (4862) 43-44-54;
- +7 (4862) 43-44-53;
- +7 (4862) 43-15-15.
ТЦЗН Заводского района:
- +7 (4862) 72-07-78;
- +7 (4862) 59-14-13;
- +7 (4862) 72-08-46;
- +7 (4862) 72-07-64;
- +7 (4862) 72-07-81.
ТЦЗН Железнодорожного района:
- +7 (4862) 25-52-80;
- +7 (4862) 55-05-55;
- +7 (4862) 55-00-44;
- +7 (4862) 25-51-29;
- +7 (4862) 55-01-55.
ТЦЗН Северного района Орла:
- +7 (4862) 36-09-20;
- +7 (4862) 36-41-29;
- +7 (4862) 36-09-22;
- +7 (4862) 36-09-21.
ТЦЗН Орловского муниципального округа:
- +7 (4862) 55-24-81;
- +7 (4862) 54-21-37;
- +7 (4862) 59-99-61;
- +7 (4862) 59-18-93.
ТЦЗН Мценского района:
- +7 (906) 663-17-29.
Также в региональном кадровом центре указали, что ТЦЗН Мценского района изменил и адрес — правда, временно. Учреждение переехало в здание Комплексного центра социального обслуживания населения города Мценска (Микрорайон 1, дом 1). Причиной являются ремонтные работы, которые ведутся по старому адресу.
ИА «Орелград»