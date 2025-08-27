Под Орлом прокуратура спасла школьников от выпадения из окон

27.8.2025 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявили в «Средней общеобразовательной школе имени Киреевского».

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Школа находится в Орловском муниципальном округе. Ведомство установило, что в учебном заведении не соблюдались все правила, которые касались «оборудования окон системой безопасности в целях предотвращения выпадения обучающихся».

Прокурор обратился в суд с заявлением в адрес окружной администрации и самого учреждения. Он потребовал устранить данные недостатки.

Требования удовлетворили. К настоящему моменту судебное решение исполнено.

