Под Орлом прокуратура спасла школьников от выпадения из окон

Нарушения выявили в «Средней общеобразовательной школе имени Киреевского».

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Школа находится в Орловском муниципальном округе. Ведомство установило, что в учебном заведении не соблюдались все правила, которые касались «оборудования окон системой безопасности в целях предотвращения выпадения обучающихся».

Прокурор обратился в суд с заявлением в адрес окружной администрации и самого учреждения. Он потребовал устранить данные недостатки.

Требования удовлетворили. К настоящему моменту судебное решение исполнено.

ИА «Орелград»