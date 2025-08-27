На «Титаник» доставили первое габаритное медоборудование

27.8.2025 | 11:10 Важное, Медицина, Новости, Строительство

Это компьютерный томограф.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Информацию сообщил губернатор Андрей Клычков. Он назвал это «главной новостью».

Ожидается, что монтаж томографа займёт около двух месяцев. Устройство произведено в Японии. Стоимость медицинской техники — около 86 миллионов рублей.

«Аппарат позволит проводить глубокую диагностику и сложные исследования, в том числе сердечно-сосудистой системы, и выявлять опасные заболевания на самых ранних стадиях», – пояснил Клычков.

Также в будущий медцентр ООКБ уже доставили некоторую другую медицинскую технику – инфузионные насосы (для реанимационных процедур), фемтолазер (для офтальмологических операций), электрохирургические высокочастотные аппараты, а также системы эндоскопической визуализации.

Что касается строительных работ, то, как рассказал губернатор, сейчас близится к финишу процесс облицовки цоколя. Также рабочие собирают каркас комплекса операционных, лабораторий и вспомогательных помещений. Также активно ведётся отделка входных групп, монтаж инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования.

Напомним, около года назад президент России Владимир Путин официально рекомендовал правительству Орловской области достроить медцентр и ввести его в эксплуатацию до 1-го января 2025-го. Однако этого не произошло.

В феврале 2025-го губернатор Андрей Клычков рекомендовал завершить работы до 1 сентября. «Нацелил строителей и заказчика на максимальное завершение работ уже летом, чтобы мы смогли начать монтировать медицинское оборудование», – пояснил он во время очередного визита на объект.

Фото: ИА “Орелград”

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования