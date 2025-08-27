В Орловской области тестируют уникальный для региона автобус

Низкопольный ПАЗ-422320-04 Citymax 9.

Группа «Транспорт 57» сообщает, что автобус прибыл в областное АТП для испытаний. В ближайшие дни пассажиры смогут поехать на транспорте повышенной комфортности. После теста будет принято решение о целесообразности закупки Citymax 9.

Напомним, ООО «Автотранспортное предприятие» учреждено летом 2024 года. Это областной конкурент частным перевозчикам. Предприятию передали десятки автобусов, полученных за счет казначейского кредита. В начале года АТП обслуживало 33 маршрута.

ИА “Орелград”


