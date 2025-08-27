Орловчанке выдали кредит под 292 процента годовых

Суд признал такие условия законными и обязал женщину погасить долг.

Решение по гражданскому делу в заочном режиме вынес Болховский районный суд Орловской области. Иск подала компания «Специализированное финансовое общество Стандарт», которая просила о взыскании с местной жительницы задолженности по договорам займа в общей сумме 80,3 тысячи рублей. Интересно, что фирма-истец сама договоров займа с ответчицей не заключала.

Из иска следовало, что в январе 2024 года договоры займа были заключены между ООО МФК «ЭйрЛоанс» и ответчицей, на общую сумму 34,9 тысячи рублей. Компания деньги заемщику перечислила. А вот женщина, судя по иску, «ненадлежащим образом исполняет принятые на себя обязательства, в связи с чем образовалась задолженность». В феврале 2025 года МФК «ЭйрЛоанс» передала право требования по указанной задолженности по договору цессии компании ПКО «Аскалон», которая в последующем передала право требования долга СФО «Стандарт».

Представители истца и ответчица в судебное заседание не явились, и суд решил рассмотреть заявление без их участия, в порядке заочного судопроизводства. Он установил, что два договора, заключенные в январе прошлого года, предусматривали займы в размере 15 000 рублей каждый со сроком возврата по 180-й день с момента передачи заемщику денежных средств. Процентная ставка по ним составила 292 процента годовых. Стороны составили графики платежей, согласно которым орловчанка должна была вернуть по каждому договору не по 15, а по 29 тысяч рублей.

Договорами была предусмотрена ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий, в том числе определен размер неустойки в 20 процентов годовых, начисляемых кредитором ежедневно на сумму просроченного основного долга. Условия выглядят достаточно кабальными. Изучив материалы дела, суд не нашел в них ничего незаконного и решил исковые требования «сборщика долгов» удовлетворить в полном объеме. Орловчанку обязали выплатить фирме 80 тысяч рублей, хотя позаимствовала она 30 тысяч.

Напомним, что в подобных случаях проигравшая сторона вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения, в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Кроме того, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене решения.

ИА “Орелград”