В Орле объяснили, почему дешевеют яйца

Феномен снижения цен на куриные яйца связан с несколькими факторами.

В Орловской области продолжают дешеветь яйца, фрукты и овощи. В минувшем июле цены на указанные продукты снизились по сравнению с прошлым месяцем по причине увеличения предложения на рынке. Об этом сообщило Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. По данным регулятора, годовая инфляция в регионе снизилась на 0,8 процентного пункта и составила в июле 9,4 процента.

Продовольствие в июле подешевело, но если брать данные за последний год, то оно, напротив, подорожало, причем даже больше, чем вся потребительская корзина в целом. Однако часть продуктов питания продолжает дешеветь. В случае с фруктами и овощами снижение цен объясняется просто – на прилавки поступает все больше продукции нового урожая, то есть работает фактор сезонности.

«Предложение овощей как от местных производителей, так и из других регионов России выросло, – поясняет регулятор. – Цены на импортные фрукты и овощи – бананы, груши, виноград, помидоры – также снизились по сравнению с июнем. Существенную роль в этом сыграло укрепление рубля в предыдущие месяцы. Производство яиц в стране продолжает расти, увеличивается их предложение на прилавках магазинов. Вследствие этого цены на яйца снижаются уже несколько месяцев подряд. За год они стали дешевле почти на четверть».

По данным Орелстата, за семь месяцев текущего года сельскохозяйственные организации Орловской области произвели 9,8 миллиона штук яиц, что на 6,4 процента больше показателя аналогичного периода 2024 года. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки за отчетный период времени получено в среднем по 136 яиц, что на 0,7 процента превзошло прошлогодний показатель. По состоянию на 1 августа 2025 года в сельхозорганизациях Орловской области насчитывалось 1,93 миллиона голов птицы. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом поголовье птицы сократилось на 6,4 процента.

