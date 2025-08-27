В Орловской области 60 подростков исправили свое поведение

Раньше они состояли на профилактическом учете.

В Орловской области за семь месяцев текущего года с профилактического учета были сняты 60 подростков – в связи с исправлением поведения. По информации регионального Управления МВД, большую роль в этом процессе сыграли закрепленные за «трудными» подростками наставники. В целом в регионе за 302 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 217 наставников, в том числе 65 сотрудников органов внутренних дел.

«В целях профилактики подростковой преступности, во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» проводится целенаправленная работа по вовлечению несовершеннолетних в деятельность, направленная на патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей и российской идентичности, – уточнили в УМВД. – В настоящее время в деятельность РДДМ вовлечено более 100 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете».

Сообщается также, что за семь месяцев 2025 года сотрудники подразделений ОВД по делам несовершеннолетних провели 1484 лекции в общеобразовательных учреждениях. Лекции сотрудники полиции читают в рамках реализации комплекса профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности и пропаганды правовых знаний. Так, на днях сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД совместно с помощником прокурора Северного района города Орла провели для подростков, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Лесной», информационно-профилактическое мероприятие.

«Гости довели до юных жителей теоретические понятия экстремизма и терроризма, – пояснила по этому поводу пресс-служба УМВД России по Орловской области. – Одним из основных векторов беседы стало обсуждение правил безопасности и поведения в сети Интернет. Сотрудник полиции дал подросткам ряд рекомендаций, которые позволят не стать жертвами злоумышленников, обеспечить безопасность личных аккаунтов. Также присутствующих предостерегли от вступления в деструктивные сообщества, в том числе в сети Интернет. Кроме этого детям рассказали об ответственности, предусмотренной законодательством за преступления в сфере общественной безопасности».

