Орловец объяснил употребление марихуаны медицинскими целями

В последнем слове в суде мужчина пообещал больше так не делать.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении инвалида 3-й группы, в одиночку воспитывающего дочь. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). По версии следствия, осенью 2024 года мужчина, находясь в лесопосадке возле поселка Совхозный Урицкого района, обнаружил кусты дикорастущей конопли.

Из материалов дела следует, что у него тут же возник преступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств. Он сорвал растения, а затем стебли, листья и соцветия отнес к себе домой, где изготовил из них наркотическое средство. Всего у него вышло не менее 329 грамм каннабиса в высушенном виде. Полученный наркотик он расфасовал по пакетам и контейнерам и спрятал у себя дома. Часть наркотика, например, хранил в нижней тумбочке стенки-шкафа, где наркотик был найден и изъят сотрудниками полиции, проводившими оперативное мероприятие.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал. Суду он пояснил, что действительно в октябре 2024 года недалеко от поселка Совхозный обнаружил кусты конопли, которые сорвал для личного употребления. Изготовленную марихуану, с его слов, он употреблял при сильных болях в спине. Никому больше это растение он не предлагал, то есть не пытался его сбыть, иначе обвинение дополнилось бы еще одним пунктом. Когда пришли сотрудники полиции с обыском, он добровольно выдал всю коноплю.

В последнем слове он сказал, что с наркотиками никогда больше дела иметь не будет. Ему нужно воспитать дочь, мать которой лишена родительских прав. Вина подсудимого кроме его показаний была подтверждена показаниями свидетелей. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года условно. Испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление, установлен на 2 года. В течение испытательного срока орловцу запретили менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

ИА “Орелград”