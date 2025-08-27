Подрядчику направили претензию после ремонта футбольного поля под Орлом

Власти Орловского муниципального округа отреагировали на представление КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области выявила нарушения при проверке использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство спортивной площадки в поселке Стальной Конь под Орлом. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году там было благоустроено мини-футбольное поле. Однако долго в отличном техническом состоянии оно не продержалось.

Так, при визуальном осмотре аудиторы зафиксировали на поверхности секций ограждения многочисленные следы коррозии на металле и отслоения краски, образовавшиеся из-за нарушения технологии производства изделия. А некачественно выполненные сварные швы привели к разрушению металлоконструкций. Об этих нарушениях КСП указала в своем предписании, направленном в адрес главы Орловского муниципального округа. По результатам его рассмотрения были приняты меры.

Сообщается, что в адрес подрядчика, которым, как выяснилось, был индивидуальный предприниматель, направлено требование об устранении дефектов, выявленных в ходе проверки. Также подрядчику направлено требование об устранении недостатков работ по контракту. Кроме того, во исполнение представления КСП отдел бухгалтерского учета администрации Орловского округа скорректировал данные в регистрах бухгалтерского учета и бюджетной отчетности о первоначальной стоимости объекта благоустройства.

Дело в том, что затраты на разработку сметной документации на сумму 250 тысяч рублей не были учтены в составе вложений в благоустроенный объект и не были приняты к бухгалтерскому учету в качестве объекта нефинансовых активов. «В целях предупреждения нарушений и недопущения в дальнейшей деятельности выявленных нарушений при исполнении муниципальных контрактов распоряжением администрации Орловского муниципального округа утверждены меры по соблюдению требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг», – сообщила также КСП.

ИА “Орелград”