81 человек погиб и 545 получили ранения на дорогах Орловской области

Управление МВД озвучило данные статистики о дорожно-транспортных происшествиях.

В Орловской области за семь месяцев 2025 года зарегистрировано 3020 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 417 происшествий с пострадавшими. В результате дорожных инцидентов 81 человек погиб и 545 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 144.

Только за июль 2025 года в регионе было зарегистрировано 489 ДТП, в том числе 143 с пострадавшими. В результате всего за месяц на орловских дорогах погибли 16 человек, травмированы – ровно 100 человек. Неудовлетворительные дорожные условия стали одной из причин совершения 154 ДТП, в результате которых 208 человек получили ранения различной степени тяжести и 26 человек погибли. Такие данные привело Управление МВД России по Орловской области.

По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды за семь месяцев текущего года полиция направила 2550 материалов, в том числе 357 – в июле этого года. В целом по результатам рассмотрения всех материалов суды временно лишили водительских прав 393 человека, а еще 95 грубых нарушителей ПДД по решениям судов были подвергнуты административному аресту.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 292 862 административных нарушений в области безопасности дорожного движения. Вынесено 287 160 постановлений по делам об административных правонарушениях, на общую сумму 261,2 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 205,6 миллиона рублей», – следует из информации регионального УМВД.

ИА “Орелград”