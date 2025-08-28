Программу развития сельских территорий «урезали»

Областные власти снизили некоторые целевые индикаторы программы.

В паспорт государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», действующей с 2019 года, в очередной раз внесены изменения. В обновленной редакции его утвердило правительство региона. Обзор наиболее важных поправок провели аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, областные власти снизили некоторые целевые индикаторы, по которым оценивается эффективность исполнения программы.

«В рамках программы планируется создание условий для привлечения к работе на сельских территориях у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в организациях, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, 59 специалистов, а не 102 специалистов, как предполагалось ранее», – отмечают аналитики.

Кроме того, в сторону снижения скорректированы объемы строительства и приобретения жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать там. Речь идет об орловцах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты. В частности, в плане на 2026 году объем планируемого строительства и приобретения такого жилья сокращен с 0,091 до 0,054 тысячи квадратных метров. Правда, в плане на 2027 году показатель, наоборот, увеличен с 0,033 до 0,072 тысячи квадратных метров.

Указанная программа призвана, в том числе, привлечь на село молодых специалистов, чтобы восполнить наблюдающийся дефицит кадров в АПК. Кстати, минувшей весной губернатор Андрей Клычков на заседании регионального правительства заявил, что к 2030 году планируется повысить укомплектованность кадрами орловских предприятий АПК до 95 процентов. Достичь этого показателя предполагается в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Кроме того, в самой Орловской области с этого года началась реализация нового регионального проекта «Кадры в АПК».

«Его основной целью является повышение к 2030 году уровня укомплектованности кадрами предприятий АПК до 95 процентов, а также создание бесшовной системы подготовки кадров, обеспечивающей плавный переход от школьного обучения к трудоустройству, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – В регионе уже стартовали мероприятия по обучению граждан для сельскохозяйственных товаропроизводителей и привлечению учащихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности в АПК».

ИА “Орелград”