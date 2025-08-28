Художников со всей страны позвали в Орел на конкурс Русанова

ОГУ пригласил желающих принять участие в выставке-конкурсе в честь знаменитого полярника.

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева пригласил художников принять участие в конкурсе, а всех желающих – посетить выставку в выставочном зале ОГУ. Рдеет о Всероссийской выставке-конкурсе, посвященной жизни и деятельности выдающегося исследователя Арктики Владимира Русанова, проведение которой запланировано на ноябрь 2025 года. Соорганизаторами выступают Орловский краеведческий музей и художественно-графический факультет ОГУ.

Они приглашают художников, преподавателей и студентов, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведений, преподавателей и учащихся художественных школ принять участие в выставке-конкурсе. Основной целью мероприятия является популяризация исследований Русанова. Кроме того, целями являются поддержание инициатив в области изобразительного искусства у профессиональных и художников и творческой студенческой молодежи, выявление и поддержка начинающих талантливых художников, творческое взаимодействие художников различных регионов России.

Для проведения выставки-конкурса уже сформирован организационный комитет. Участниками могут стать: профессиональные художники, имеющие высшее образование в области изобразительного искусства; студенты вузов и ссузов, обучающиеся в области изобразительного искусства; учащиеся общеобразовательных, детских художественных школ и школ искусств. Возможно очное и заочное (только для иногородних и иностранных участников) участие.

На конкурс примут законченные и самостоятельно выполненные творческие работы в следующих номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн» и ДПИ. Подать заявку следует до 1 октября 2025 года. До 20 октября оргкомитет проведет отбор работ для участия в выставке-конкурсе. 3 ноября 2025 года к 12:00 очные участники должны будут сами доставить свои работы на художественно-графический факультет ОГУ.

Затем начнется монтаж экспозиции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить некоторые работы, прошедшие предварительный отбор без рецензирования и разъяснения причин. При этом автор получит экземпляр диплома об участии в электронном виде. На 14 ноября запланировано открытие выставки-конкурса. Затем – подведение итогов, а 15 января 2026 года выставку демонтируют. Иногородние и иностранные авторы произведений, желающие принять очное участие в выставке-конкурсе, могут приехать в Орел за свой счет. При этом само участие в выставке и конкурсе бесплатное. Напомним, Владимир Русанов, выдающийся русский исследователь Арктики, родился в Орле. Его именем в городе названа улица, на которой находится музей Русанова.

Возрастное ограничение: 12+

