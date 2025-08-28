Церковь Николая Чудотворца оградят от рекламы

Утвержден правовой режим использования территории объекта культурного наследия.

Региональное управление по государственной охране памятников издало приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Церковь Николая Чудотворца», 1810-1858 гг. Она расположена в городе Новосиле, на улице Карла Маркса. Проект границ на основании государственного контракта был разработан индивидуальным предпринимателем.

Приказом установлены требования к объектам капитального строительства, расположенным в границах территории памятника. Там разрешается ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных характеристик, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности здания церкви.

Капитальное строительство объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик уже существующих на территории объектов запрещено, равно как и проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. В список запретов попало и распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в утвержденных границах.

Кроме того, утвержден правовой режим использования территории самого объекта культурного наследия. Разрешается там только ведение хозяйственной деятельности, позволяющей обеспечить функционирование церкви в современных условиях. А список запретов гораздо шире. Запрещено, например, проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия, его облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер.

Нельзя использовать это здание под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения. Запрещено размещать на территории церкви производства с динамическим и вибрационным оборудованием, независимо от его мощности, а также лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

