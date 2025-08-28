День знаний в Орле отметят с размахом

План проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, утвердила мэрия.

Постановление о проведении мероприятий в честь Дня знаний подписал мэр города Орла Юрий Парахин. Из документа следует, что принят он в целях сохранения школьных традиций, привития обучающимся интереса к получению знаний, воспитания взаимопонимания, ответственного отношения к учебе. Управлению МВД России по городу Орлу мэр Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий.

Итак, 1 сентября Библиотечно-информационный центр (БИЦ) им. В.Г. Еремина проведет интерактивную лекцию «Эволюция образования в России», конкурсно-игровую программу «В день знаний учись с нами» и утренник «Встречаем вместе школьный год»; детская библиотека № 16 организует «Путешествие в страну Знаний», а детская библиотека им. А.П. Гайдара – «Библиокафе с первосентябрьским ПРОчтением!».

Библиотека им. А.А. Фета подготовила праздничную программу «1 сентября – День знаний», библиотека им. Н.С. Лескова и Центральная детская модельная библиотека им. И.А. Крылова проведут познавательный час «Школьный год отсчет свой начинает». В Детском парке 1 сентября пройдут спортивные соревнования и выставка пожарной и спасательной техники Главного управления МЧС России по Орловской области, а также праздничный концерт.

Центральная городская модельная библиотека им. А.С. Пушкина организует викторину «Школьная пора» и мастер-класс «Закладка-оригами». Праздник «День Знаний со вкусом» с 14 до 18 часов будет проходить и в сквере Семьи. Мэр Парахин уже поручил муниципальному бюджетному учреждению «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и территориальному управлению по Советскому району администрации города Орла организовать уборку сквера Семьи и подготовить его к проведению праздника 1 сентября.

