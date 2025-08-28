Дело экс-замначальника ливенской полиции передано в суд

28.8.2025 | 16:00 Важное, Закон и порядок, Новости

Он не признал вину.

Фото: www.google.com/maps

Такая же ситуация со вторым обвиняемым — начальником изолятора временного содержания того же подразделения органов внутренних дел (МО МВД России «Ливенский»). Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Делом занимались следственные органы СКР по Орловской области. Основанием стали материалы регионального Управления ФСБ России. Оба орловца обвиняются по статье «превышение должностных полномочий» (286 УК, часть 3, пункты «г» и «е»).

Как установило следствие, в апреле минувшего года они узнали, что один из жителей Ливенского района взят под стражу и помещён в изолятор.

В нарушение действующего законодательства была организована встреча данного гражданина с его знакомым. Второй участник встречи не имел официального разрешения на такое свидание. В итоге собеседники договорились «об оказании воздействия на потерпевших… в целях смягчения назначенного судом наказания».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования