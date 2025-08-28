Дело экс-замначальника ливенской полиции передано в суд

Он не признал вину.

Такая же ситуация со вторым обвиняемым — начальником изолятора временного содержания того же подразделения органов внутренних дел (МО МВД России «Ливенский»). Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Делом занимались следственные органы СКР по Орловской области. Основанием стали материалы регионального Управления ФСБ России. Оба орловца обвиняются по статье «превышение должностных полномочий» (286 УК, часть 3, пункты «г» и «е»).

Как установило следствие, в апреле минувшего года они узнали, что один из жителей Ливенского района взят под стражу и помещён в изолятор.

В нарушение действующего законодательства была организована встреча данного гражданина с его знакомым. Второй участник встречи не имел официального разрешения на такое свидание. В итоге собеседники договорились «об оказании воздействия на потерпевших… в целях смягчения назначенного судом наказания».

ИА «Орелград»