Назначен врио главы Должанского района

28.8.2025 | 16:05 Новости, Общество

Им стал Виктор Фирсов.

Фото: «Ливенская газета»

Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Ливенского района.

О назначении объявил губернатор Орловской области. Соответствующее распоряжение подписано сегодня.

«Район непростой, требует внимания большого», – отметил Андрей Клычков.

Как сообщают «Орловские новости», о назначении объявили на совещании глав муниципальных образований.

Напомним, глава Должанского района Борис Макашов отстранён от должности по решению Заводского суда Орла. Он, как и председатель районного совета Владимир Марахин, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

ИА «Орелград»


