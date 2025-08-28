Назначен врио главы Должанского района

Им стал Виктор Фирсов.

Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Ливенского района.

О назначении объявил губернатор Орловской области. Соответствующее распоряжение подписано сегодня.

«Район непростой, требует внимания большого», – отметил Андрей Клычков.

Как сообщают «Орловские новости», о назначении объявили на совещании глав муниципальных образований.

Напомним, глава Должанского района Борис Макашов отстранён от должности по решению Заводского суда Орла. Он, как и председатель районного совета Владимир Марахин, является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

ИА «Орелград»