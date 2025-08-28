Орловец хранил дома ручную гранату

28.8.2025 | 14:15 Закон и порядок, Новости

Результатом стало условное лишение свободы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Дело рассматривал Урицкий районный суд. Местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия.

Как уточняет прокуратура Орловской области, речь идёт о ручной противопехотной осколочной гранате. Её изъяла полиция.

В итоге орловца осудили по соответствующей статье (222.1 УК, часть 1). Приговором стал условный, но большой срок лишения свободы — 5 лет и 3 месяца (с испытательным сроком 2 года).

