Орловец хранил дома ручную гранату

Результатом стало условное лишение свободы.

Дело рассматривал Урицкий районный суд. Местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия.

Как уточняет прокуратура Орловской области, речь идёт о ручной противопехотной осколочной гранате. Её изъяла полиция.

В итоге орловца осудили по соответствующей статье (222.1 УК, часть 1). Приговором стал условный, но большой срок лишения свободы — 5 лет и 3 месяца (с испытательным сроком 2 года).

ИА «Орелград»