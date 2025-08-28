Орловский таксист взял у клиента 27 тысяч за короткую поездку

Его действия следствие и суд расценили как кражу денег у пассажира.

Вступило в силе решение по уголовному делу о краже денег с чужого банковского счета. В первой инстанции его рассматривал Верховский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, подрабатывавший частным извозом. Его обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение денежных средств с банковского счета потерпевшего с причинением значительного ущерба гражданину). Интересны обстоятельства совершения данного преступления. Таксиста, что называется, бес попутал.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал, в содеянном раскаялся и рассказал детали. С его слов, в январе этого года ему позвонил житель поселка Верховье и попросил отвезти его от здания банка до Верховской центральной районной больницы. Таксист принял и выполнил заказ, а когда поездка была завершена, попросил с клиента 120 рублей в качестве оплаты за нее. В Верховье это стандартный тариф за поездки на такси.

Пассажир согласился, но такой суммы наличными у него при себе не оказалось. И тогда он предложил безналичный способ оплаты. Таксиста предложение устроило. Пассажир достал свой планшет, зашел в свой личный кабинет приложения мобильного банка, а затем передал планшет таксисту и попросил того помочь ему совершить перевод денежных средств. Это оказалось ошибкой. Таксист увидел, сколько денег находится на двух банковских счетах пассажира, и перевел на свой счет и на счет своей супруги двумя платежами сначала 10 000 рублей, а затем еще 17 000 рублей.

После этого он вернул планшет клиенту и заверил его, что за поездку в счет оплаты перевел всего 120 рублей. Вскоре обманутый пассажир заметил пропажу денег и обратился в полицию, которая быстро вычислила похитителя. Отпираться он не стал, деньги потерпевшему вернул, но все равно стал фигурантом уголовного дела. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”