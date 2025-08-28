Главе Дмитровского района отказали в возвращении на работу

Он не смог доказать, что не будет давить на свидетелей.

Орловский областной суд оставил без изменения постановление Дмитровского районного суда, который ранее изменил для главы Дмитровского района Сергея Козина меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, суд первой инстанции, как уже писал «Орелград», установил запрет на общение чиновника с лицами, которые проходят по уголовному делу в качестве свидетелей. Список таких лиц приложен к обвинительному заключению.

Козин, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ, временно отстранен от занимаемой должности главы администрации Дмитровского района. Причем отстранен он на весь период рассмотрения уголовного дела. На это время судом ему определена ежемесячная выплата государственного пособия в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Эта величина установлена постановлением правительства страны на 2025 год в размере 19 329 рублей.

По мнению прокурора, в связи с изменением меры пресечения на запрет определенных действий, обвиняемый чиновник «приступил к своим должностным обязанностям, что недопустимо, поскольку он может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, в том числе, из числа сотрудников администрации, которые находятся в его прямом подчинении». Адвокат же в апелляционной жалобе просил отметить постановление районного суда.

В обоснование своих требований он указал, что «прокурором не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что его подзащитный, продолжая исполнять свои обязанности в занимаемой должности, может оказать воздействие на свидетелей и каким-либо путем будет воспрепятствовать производству по делу». По его мнению, суд первой инстанции не принял во внимание доводы стороны защиты об отсутствии доказательств оказания давления на свидетелей, необоснованно отказал в допросе работников администрации. Кроме того, суд не указал финансовый орган, на который возлагается обязанность по выплате установленного судом же ежемесячного государственного пособия.

Выслушав стороны, проверив материалы и обсудив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, Орловский областной суд не нашел оснований для ее удовлетворения. В своем решении он указал, что, принимая решение по ходатайству прокурора, Дмитровский районный суд строго руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона. Выводы этого суда о необходимости временного отстранения подсудимого от занимаемой должности в постановлении должным образом мотивированы и соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным по делу.

Напомним, по версии следствия, Козин действовал совместно со своим первым заместителем Сергеем Котовым, который также является фигурантом уголовного дела. Их обвиняют в причинении ущерба бюджету муниципального образования в сумме более 4,7 миллиона рублей. Следователи считают, что чиновники подписали акты приемки работ на бульваре на улице Социалистической и площади перед храмом Дмитрия Солунского в городе Дмитровске. Якобы они знали о несоответствии выполненных работ по благоустройству проектно-сметной документации, но подписали акты с заведомо ложными сведениями и утвердили завышенные цены на материалы.

