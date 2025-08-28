Помощник Мишустина побывал на «Титанике»

28.8.2025 | 11:00 Медицина, Новости

Орёл посетил Муслим Хучиев.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Помощник председателя правительства России побывал в строящемся медицинском центре Орловской областной клинической больницы. Ранее, в 2021-м году, «Титаник» осматривал сам Михаил Мишустин. По итогам рабочей поездки состоялось совещание — с участием орловского губернатора и других чиновников.

«Уже второй раз посещаю этот объект, он находится на особом контроле. За год, который прошел после первого нашего посещения объекта, выполнен солидный объем работы», – признал Хучиев.

Напомним, на днях сюда привезли первое габаритное медицинское оборудование — современный томограф.

Президент России Владимир Путин рекомендовал орловским властям сдать объект до конца 2024-го года. Однако этого не произошло. После губернатор Андрей Клычков рекомендовал завершить основные работы до 1 сентября текущего года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования