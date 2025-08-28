Помощник Мишустина побывал на «Титанике»

Орёл посетил Муслим Хучиев.

Помощник председателя правительства России побывал в строящемся медицинском центре Орловской областной клинической больницы. Ранее, в 2021-м году, «Титаник» осматривал сам Михаил Мишустин. По итогам рабочей поездки состоялось совещание — с участием орловского губернатора и других чиновников.

«Уже второй раз посещаю этот объект, он находится на особом контроле. За год, который прошел после первого нашего посещения объекта, выполнен солидный объем работы», – признал Хучиев.

Напомним, на днях сюда привезли первое габаритное медицинское оборудование — современный томограф.

Президент России Владимир Путин рекомендовал орловским властям сдать объект до конца 2024-го года. Однако этого не произошло. После губернатор Андрей Клычков рекомендовал завершить основные работы до 1 сентября текущего года.

ИА «Орелград»