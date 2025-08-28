В Орле появились ещё три новые публичные точки Wi-Fi

28.8.2025 | 10:43 Новости, Общество

Для пользования беспроводным интернетом потребуется авторизация.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал на прямом эфире в социальных сетях.

Точки созданы в рамках развития городской инфраструктуры — а также на фоне временных отключений мобильного интернета. В свою очередь, отключения связаны с нападениями вражеских беспилотников. Они не дают БПЛА делать наводку на конкретные цели.

Новые точки доступны в здании железнодорожного вокзала, в Областной клинической больнице и в новом здании Детской областной поликлиники. Ранее их создали на площади Ленина и на автовокзале.

Также власти прорабатывают вопрос о расширении зоны Wi-Fi на остановки общественного транспорта. Для этого будут проведены необходимые конкурсные процедуры. Также проработан вопрос об улучшении проводного интернета в общеобразовательных учреждениях.

Ранее общедоступные точки Wi-Fi организовали орловская ТТП и библиотека имени Бунина.

ИА «Орелград»


