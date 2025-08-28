Орловцы потратили на продукты питания 55 миллиардов рублей

Товары непродовольственной группы обошлись им немного дешевле.

В Орловской области в первом полугодии 2025 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, составил 55,89 миллиарда рублей. По итогам первого квартала текущего года он составлял 26,52 миллиарда рублей. Из этих данных Орелстата видно, что во втором квартале орловцы потратили денег на продукты больше, чем в первом. По оценкам статистиков, по сравнению с январем-июнем 2024 года продажа товаров продовольственной группы в сопоставимых ценах в регионе увеличилась на 2 процента.

Продажи товаров непродовольственной группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросли на 0,1 процента. В первом квартале орловцы потратили на них 28,79 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом тенденция изменилась. Так, по итогам первого полугодия 2024 года оборот розничной торговли продуктами питания составлял 48,4 миллиарда рублей, а торговли непродовольственными товарами – 53,39 миллиарда рублей.

То есть орловцы стали делать акцент на пищевые товары. По оценкам Орелстата, в текущем году в структуре оборота розничной торговли на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия приходится 49,7 процента, на непродовольственные товары – 50,3 процента. Для сравнения, в январе-июне 2024 года соотношение было 47,6 процента и 52,4 процента соответственно. Рекордным в этом отношении выдался июнь 2025 года, когда доля продаж продуктов питания в розницу выросла до 50,6 процента, а доля продаж товаров непродовольственной группы снизилась до 49,4 процента.

Вот и в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу подметили, что среди непродовольственных товаров в июне по сравнению с маем подорожали инструменты и оборудование. Специалисты связывают это с сезонным спросом, в частности, с началом дачного сезона, на фоне чего вырос спрос на электрические триммеры. Производители просто перенесли в цены возросшие издержки.

«При этом продолжили дешеветь те товары, которые зависят от импорта: электроника и бытовая техника, средства связи, телерадиотовары, компьютеры, – сообщил регулятор. – Их стоимость продолжает снижаться отчасти благодаря укреплению рубля. Плюс наблюдалось снижение спроса на технику и электронику из-за охлаждения потребительского кредитования на фоне высоких ставок по кредитам и вкладам».

ИА “Орелград”