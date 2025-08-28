Клычков о проверках: «Всё, в целом, в порядке»

Накануне в Орловской области проверяли документы и досматривали транспорт.

Об этом предупреждал орловский губернатор Андрей Клычков, попросивший отнестись к ситуации с пониманием.

На последующем прямом эфире он затронул тему ещё раз.

«Проводятся дополнительные мероприятия нашим правоохранительным блоком по поиску лиц, возможно, причастных к противоправным действиям на территории региона. Всё, в целом, в порядке, но работу нужно проводить, здесь есть определенные издержки», – поделился он.

ИА «Орелград»