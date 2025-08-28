Орловец нашел заброшенную хижину с оружием в лесу

В хижине мужчина обнаружил два охотничьих ружья.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, в отделение лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам обратился местный житель. Он подал заявление о добровольной сдаче двух единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Силовики в ходе предварительного осмотра определили, что мужчина принес им два двуствольных охотничьих ружья калибра 16 и 20 миллиметров.

«Заявитель обнаружил указанные предметы в заброшенном лесном строении на территории Ливенского района, где он укрылся от неблагоприятных погодных условий», – сообщили в силовом ведомстве. Кстати, неделей ранее другой житель Орловской области также принес в отдел лицензионно-разрешительной работы два ружья. Силовикам он рассказал, что нашел оружие во время прогулки в лесополосе в районе Карачевского шоссе. Сотрудники отдела провели проверку и установили, что найденные ружья, предположительно марок «Иж» и «ТОЗ», являются бесхозными и не зарегистрированными в установленном порядке.

«В случае добровольной сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов граждане получают денежное вознаграждение и освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации», – напоминают в региональном Управлении Росгвардии. Помимо этого, жители региона могут передать свои ружья для помощи бойцам в зоне специальной военной операции.

Ранее региональное УМВД напомнило орловцам о порядке добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. По такому вопросу можно обратиться в дежурные части. В УМВД напоминают о том, что о находке оружия или боеприпасов необходимо незамедлительно сообщать в полицию. А во избежание несчастных случаев следу соблюдать осторожность при обращении с данными предметами. Выплаты за добровольную сдачу оружия установлены постановлением правительства Орловской области.

«Действия лица, не сдавшего найденное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства в полицию, а также допустившего передачу вышеперечисленных предметов другим лицам, подпадают под действие ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – предупредила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”