Меры поддержки участников СВО расширили на призывников

Дополнения в порядок выплаты компенсаций внесли областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление от 24 октября 2024 года № 693 об утверждении порядков предоставления единовременных денежных выплат, установленных указом губернатора. Это постановление регламентирует порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки как членам семей погибших и умерших граждан, участвовавших в СВО и отражении вооруженной провокации ВСУ на приграничные территории России, так и раненным участникам СВО.

Ранее действие документа до последнего времени распространялось на мобилизованных граждан, контрактников Минобороны РФ и добровольцев, сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Согласно внесенным поправкам, список пополнен: меры социальной поддержки теперь также распространяются на военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ и войсках национальной гвардии РФ, за исключением курсантов военных профессиональных образовательных организаций.

Как известно, в зону СВО призывников не направляют. Однако призывники выполняли и выполняют задачи в Белгородской, Брянской и Курской областях по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Раненным бойцам мера социальной поддержки предоставляется однократно в размере 500 тысяч рублей, независимо от степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Речь может идти о контузии, травме или увечье, причем данная выплата не зависит от других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и законодательством Орловской области для участников СВО.

Члены семей погибших бойцов, в число которых теперь входят и призывники, имеют право на единовременную денежную выплату в размере 1 миллион рублей. К числу членов семьи закон относит: супругов, состоявших на день гибели или смерти бойца в зарегистрированном браке с ним или с ней; детей в возрасте до 18 лет; совершеннолетних детей, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в школах, вузах и ссузах по очной форме обучения; лиц, находившихся на иждивении погибшего; родителей погибшего, не лишенных и не ограниченных в родительских правах; полнородных братьев и сестер.

ИА “Орелград”