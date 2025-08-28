Проектирование набережной в Орле запланировали на 2026 год

28.8.2025

Участка от Детского парка до моста через Оку в районе Раздольной.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Новое мероприятие появилось в адресной инвестиционной программе города. Постановление администрации о корректировках подписано 22 августа начальником управления строительства Никитой Митряевым. Под номером №537 (последним в таблице) идет выполнение проектных работ по благоустройству территорий вдоль левого берега реки Орлик и левого берега реки Ока, в том числе устройство велопешеходной тропы. На бумаги для фрагмента набережной от территории Детского парка до улицы Раздольной в 2026 году планируют потратить из бюджета города 789 467 рублей 72 копейки.

Напомним, губернатор Андрей Клычков анонсировал строительство в Орле одной из самых крупных набережных. Проект первого участка готовили, когда главой региона был Александр Козлов. Реализовывал задуманное Вадим Потомксий.

ИА “Орелград”


