Проектирование набережной в Орле запланировали на 2026 год

Участка от Детского парка до моста через Оку в районе Раздольной.

Новое мероприятие появилось в адресной инвестиционной программе города. Постановление администрации о корректировках подписано 22 августа начальником управления строительства Никитой Митряевым. Под номером №537 (последним в таблице) идет выполнение проектных работ по благоустройству территорий вдоль левого берега реки Орлик и левого берега реки Ока, в том числе устройство велопешеходной тропы. На бумаги для фрагмента набережной от территории Детского парка до улицы Раздольной в 2026 году планируют потратить из бюджета города 789 467 рублей 72 копейки.

Напомним, губернатор Андрей Клычков анонсировал строительство в Орле одной из самых крупных набережных. Проект первого участка готовили, когда главой региона был Александр Козлов. Реализовывал задуманное Вадим Потомксий.

ИА “Орелград”