На Орловщине в ДТП погибла девочка

Известно, что она родилась в 2010 году.

Авария произошла накануне в 19:10 в Ливенском районе.

ВАЗ 2110 «Богдан» ехал в село Сергеевское по дороге «Ливны — Навесное». Машиной управлял 22-летний водитель. Практически в самом начале пути, на втором километре, он выехал на встречную полосу (в разрешённом месте) и допустил столкновение с автобусом «ПАЗ».

Автобус двигался в противоположном направлении. Им также управлял молодой, 23-летний водитель.

В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля. Также была госпитализирована другая пассажирка этой машины, 2007 года рождения.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП.

ИА «Орелград»