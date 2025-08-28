Орловского ИП обязали позаботиться о деревьях

28.8.2025 | 13:53 Закон и порядок, Новости

Он арендовал участок лестничества, но нарушил противопожарные требования.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель арендует участок Орловского лесничества. При этом ИП не обеспечил надлежащее состояние пожарного водоёма. «Забор воды в случае возникновения пожара невозможен», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ведомство направило в Советский районный суд соответствующий иск. Требования удовлетворили.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», – добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


