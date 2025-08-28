Орловского ИП обязали позаботиться о деревьях

Он арендовал участок лестничества, но нарушил противопожарные требования.

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель арендует участок Орловского лесничества. При этом ИП не обеспечил надлежащее состояние пожарного водоёма. «Забор воды в случае возникновения пожара невозможен», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ведомство направило в Советский районный суд соответствующий иск. Требования удовлетворили.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», – добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»