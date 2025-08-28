В Орле перекрыли ещё три улицы

Водителям предлагают альтернативные маршруты.
В Заводском районе на улице Садово-Пушкарной и в переулке Соляном идёт устройство ливневой канализации. Работами занимается «ИНМЭЖСтрой».
В связи с этим будет ограничено движение:
- до 7 сентября (до 17 часов) — по переулку Соляному от дома №23 до пересечения с улицей Васильевской и по улице Садово-Пушкарной на пересечении с улицей Васильевской,
- до 12 сентября (до 17 часов) — от переулка Соляного до улицы Садово-Пушкарной.
Автомобилистам предлагаются объездные маршруты:
- улица Чапаева – улица Энгельса – улица Панчука,
- улица Чапаева – улица Карачевская – улица Панчука.
В Советском районе до 15 сентября введён временный запрет на движение транспорта в районе дома по Наугорскому шоссе, 52. Здесь ведутся строительные и монтажные работы по прокладке сетей. Водителям предлагается объезжать участок через улицы Цветаева и Грановского.
Информацию сообщили в Администрации Орла, а также в ГАИ Орловской области.
Кроме того, накануне в областном центре перекрыли 2-ю Курскую улицу.
ИА «Орелград»