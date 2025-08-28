Семьям орловских защитников Отечества передали их ордена

Орденами Мужества отметили троих человек.

Церемония состоялась в обладминистрации. Награды вручил первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский, руководство пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областей, Управления ФСБ России по Орловской области.

Имя одного из награждённых не раскрывается.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации за смелость, отвагу и решительные действия в ходе отражения вооружённых провокаций на российско-украинском участке границы орловский герой награжден орденом Мужества посмертно… Пока есть такие герои, победа будет за нами!» — заявил Владимир Ивановский.

Два других ордена Мужества передали родным матросов Андрея Ларионова и Алексея Матюшина. Они участвовали в спасении линкора «Новороссийск», затонувшего в 1955 году.

ИА «Орелград»