АО «Орёл Нобель-Агро» неправильно защитило растения

Компания использовала химический препарат, предназначенный для других случаев.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Нарушения выявили при мониторинге данных системы «Сатурн», которая отслеживает применение таких веществ.

Оказалось, что «Орёл Нобель-Агро» использовало для обработки озимого рапса средство защиты растений «Гербитокс». Однако он не должен применяться на данной культуре (что подтверждается Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории России). В свою очередь, такое своеволие «может привести к нарушению» соответствующего федерального закона.

В итоге компании выдали предостережение о недопустимости несоблюдения требований.

ИА «Орелград»