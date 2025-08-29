В Орле провели антитеррористические учения

В них участвовали сотрудники Управлений МЧС и МВД по Орловской области, а также медики.

Учения проводились в учреждениях образования. В том числе — в школе №53, на данный момент самой большой в областном центре.

Участники мероприятия отрабатывали действия при проникновении террористов, а также при обнаружении взрывчатки и возникновении пожара. Этапы учений включали в себя вызов экстренных служб, эвакуацию, захват подозреваемых, а также межведомственное взаимодействие.

«Впереди учебный год! Безопасность наших детей — это главная общая задача!» – напомнили в Управлении МЧС.

ИА «Орелград»