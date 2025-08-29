Клычков оценил объёмы гуманитарной помощи СВО

Орловский губернатор считает, что это около 13,5 тысяч тонн грузов.

Такое заявление прозвучало на сегодняшней «Прямой линии».

«Только по тем данным, которые приходят к нам, мы направили около 9 тысяч тонн гуманитарных грузов. Не беру в расчёт небольшие волонтёрские объединения, отдельных жителей — можно, наверное, ещё в полтора раза умножить», – рассказал губернатор.

По словам Клычкова, в зоне СВО автомобили с орловскими номерами, перевозящие «гуманитарку», — далеко не редкость.

Также губернатор рассказал, что власти отказались от проектов по объединению всех подобных инициатив воедино. «Пришли к выводу, что это неправильно. Понятие «Орловский тыл» не имеет под собой кого-то одного, одну структуру, одного человека. Чем больше людей вовлечены, тем больший получается результат», – поделился он.

ИА «Орелград»