Четыре человека пострадали в ходе ночной атаки беспилотников 

29.8.2025 | 9:46 Важное, Новости, Происшествия

 Уточненную информацию сообщил губернатор Орловской области.   

Ночью 29 августа было известно об одном пострадавшем. По уточненной информации, травмы получили четыре человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщил Андрей Клычков. 

В Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка. Обломками БПЛА посекло личный автотранспорт. В Орловском округе повреждены два частных дома.

“Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, ситуация под контролем”, – написал Андрей Клычков в соцсетях. 

Также глава региона напомнил о запрете публикации фото и видео с мест падения беспилотников, информации о работе систем ПВО, Минобороны и правоохранителей.

По указанию прокурора Орловской области Алексея Тимошина работники ведомства осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Они следят за соблюдением прав граждан и оказание помощи, проинформировали в пресс-службе.

ИА “Орелград” 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования