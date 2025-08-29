Четыре человека пострадали в ходе ночной атаки беспилотников 

Уточненную информацию сообщил губернатор Орловской области.

Ночью 29 августа было известно об одном пострадавшем. По уточненной информации, травмы получили четыре человека. Им оказывается медицинская помощь, сообщил Андрей Клычков.

В Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка. Обломками БПЛА посекло личный автотранспорт. В Орловском округе повреждены два частных дома.

“Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, ситуация под контролем”, – написал Андрей Клычков в соцсетях.

Также глава региона напомнил о запрете публикации фото и видео с мест падения беспилотников, информации о работе систем ПВО, Минобороны и правоохранителей.

По указанию прокурора Орловской области Алексея Тимошина работники ведомства осуществляют личный контроль за ситуацией на местах. Они следят за соблюдением прав граждан и оказание помощи, проинформировали в пресс-службе.

ИА “Орелград”