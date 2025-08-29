Орловчанка выиграла в лотерее 120 миллионов

В СМИ это называют «рекордом для моментальных лотерей».

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото».

Известно, что женщину зовут Елена. Выиграл билет новой серии моментальной лотереи, посвящённой другой лотерее – «Русское лото». Сам билет обошёлся в 1 тысячу рублей.

По словам орловчанки, билет её подарила дочь, которая учится в колледже культуры и искусств. Сама Елена работает в бактериологическом центре.

Женщина рассказала, что потратит часть выигрыша на помощь детскому интернату, который систематически поддерживает уже долгое время. Также она собирается предпринять путешествие на Камчатку.

ИА «Орелград»