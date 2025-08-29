Орловчанка выиграла в лотерее 120 миллионов

29.8.2025

В СМИ это называют «рекордом для моментальных лотерей».

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на крупнейшего распространителя государственных лотерей «Столото».

Известно, что женщину зовут Елена. Выиграл билет новой серии моментальной лотереи, посвящённой другой лотерее – «Русское лото». Сам билет обошёлся в 1 тысячу рублей.

По словам орловчанки, билет её подарила дочь, которая учится в колледже культуры и искусств. Сама Елена работает в бактериологическом центре.

Женщина рассказала, что потратит часть выигрыша на помощь детскому интернату, который систематически поддерживает уже долгое время. Также она собирается предпринять путешествие на Камчатку.

