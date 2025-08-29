Суд постановил ликвидировать дачное товарищество под Орлом

Административное дело было рассмотрено по иску единственного участника.

Орловский районный суд Орловской области рассмотрел дело по административному исковому заявлению местного жителя к дачному некоммерческому товариществу «Лесное» о его ликвидации. Истец указал в обоснование своих заявленных требований, что на территории Орловского муниципального округа находится ДНТ «Лесное». На момент его обращения в суд в этом товариществе числился только сам административный истец.

Суд проверил информацию и установил, что истец действительно является председателем товарищества. Раньше в нем состояли 59 членов, однако на момент подачи иска в ДНТ «Лесное» действительно числился только административный истец, а других членов товарищества уже нет. С учетом этого, суд усмотрел наличие оснований для ликвидации ДНТ «Лесное».

Он решил административное исковое заявление удовлетворить и ликвидировать дачное некоммерческое товарищество «Лесное». Истца суд назначил ликвидатором этого товарищества и обязал его провести процедуру ликвидации в срок, не превышающий 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу. Решение, принятое по результатам рассмотрения административного дела в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

При вынесении решения суд сослался на статью 61 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску его учредителя или участника в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется. Закон гласит, что дачные товарищества создаются ради создания благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества.

ИА “Орелград”