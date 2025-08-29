«Земских работников культуры» на Орловщине будет в три раза больше

29.8.2025 | 15:20 Культура, Новости

Власти изменили условия программы.

Фото: vk.com/orelregion_government

Об этом орловский губернатор Андрей Клычков заявил на сегодняшней «Прямой линии».

«В этом году у нас было подано шесть заявок. Две прошли отбор и получили меры поддержки (миллион рублей)… У нас есть свой институт культуры, который готовит профессиональные кадры. Мы на следующий год решили в три раза увеличить объём возможностей — с 5 до 15 человек… Милости просим, подавайте заявки, начинайте работать», – рассказал Клычков.

Напомним, программа «Земский работник культуры» реализуется в России с этого года. До этого она существовала в отдельных регионах.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования