«Земских работников культуры» на Орловщине будет в три раза больше

Власти изменили условия программы.

Об этом орловский губернатор Андрей Клычков заявил на сегодняшней «Прямой линии».

«В этом году у нас было подано шесть заявок. Две прошли отбор и получили меры поддержки (миллион рублей)… У нас есть свой институт культуры, который готовит профессиональные кадры. Мы на следующий год решили в три раза увеличить объём возможностей — с 5 до 15 человек… Милости просим, подавайте заявки, начинайте работать», – рассказал Клычков.

Напомним, программа «Земский работник культуры» реализуется в России с этого года. До этого она существовала в отдельных регионах.

ИА «Орелград»