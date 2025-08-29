Отключения мобильного интернета снизили ущерб от атаки БПЛА

29.8.2025 | 14:56 Важное, Новости, СВО

Об этом заявил орловский губернатор Андрей Клычков.

Фото: vk.com/orelregion_government

Заявление прозвучало на сегодняшней «Прямой линии».

Клычков имел в виду ночную атаку врага, которая всё же не осталась без последствий.

«К сожалению, получили повреждения четверо человек. Три из них госпитализированы», – признал он.

Однако, по мнению Клычкова, всё могло быть значительно хуже.

«Мы видим, что враг прицельно пытается наносить удар по городской инфраструктуре… Я почему-то убеждён, что целью были другие объекты — в которые он просто не попал. И эти объекты всегда подвергаются максимальному ущербу с максимальными жертвами. То, что мы с вами вынуждены переживать с отключением интернета — это имеет под собой очень серьёзные основания. Эти издержки позволяют… спасать сотни жизней людей, спасать объекты жизнеобеспечения города и области», – поделился губернатор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования