Отключения мобильного интернета снизили ущерб от атаки БПЛА

Об этом заявил орловский губернатор Андрей Клычков.

Заявление прозвучало на сегодняшней «Прямой линии».

Клычков имел в виду ночную атаку врага, которая всё же не осталась без последствий.

«К сожалению, получили повреждения четверо человек. Три из них госпитализированы», – признал он.

Однако, по мнению Клычкова, всё могло быть значительно хуже.

«Мы видим, что враг прицельно пытается наносить удар по городской инфраструктуре… Я почему-то убеждён, что целью были другие объекты — в которые он просто не попал. И эти объекты всегда подвергаются максимальному ущербу с максимальными жертвами. То, что мы с вами вынуждены переживать с отключением интернета — это имеет под собой очень серьёзные основания. Эти издержки позволяют… спасать сотни жизней людей, спасать объекты жизнеобеспечения города и области», – поделился губернатор.

ИА «Орелград»