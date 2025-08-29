Медики рассказали о помощи пострадавшим в ходе атаки БПЛА 

29.8.2025 | 12:50 Важное, Новости, Происшествия

Предстоит длительное и сложное лечение, сообщили в Орловской областной клинической больнице.

Областная клиническая больница. Фото: ИА «Орелград»

29 августа два пациента с тяжелыми травмами, полученными от воздействия боевых поражающих элементов, были доставлены в медучреждение. Специалисты ООКБ незамедлительно приступили к оказанию помощи. Состояние пациентов стабилизировано, начато комплексное лечение. Обеспечивается всесторонняя поддержка пациентов, сообщили в соцсетях больницы.  

Напомним, в ходе атаки в ночь с 28 на 29 августа в Орле повреждены МКД, хозяйственная постройка, машины, в Орловском округе – два частных дома. Травмы получили четыре человека.  

Губернатор Андрей Клычков напомнил о недопустимости публикации фото и видео с мест прилетов. Спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский призвал к бдительности и попросил сохранять спокойствие.  

