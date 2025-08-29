10 организаций возьмут на стажировку «Героев земли Орловской»

29.8.2025 | 11:03 Новости, СВО

Так называется кадровая программа для участников СВО.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В их число вошли как промышленные, так и аграрные предприятия — например, «Протон», «ГМС Ливгидромаш», «Племенной завод имени Георгиевского». Также участники программы смогут пройти стажировку в центре «Мой бизнес», Общественной палате Орловской области, центрах для молодёжи «Патриот-57» и «Полёт».

Кроме того, их будут ждать в органах власти регионального и муниципального уровней.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования