10 организаций возьмут на стажировку «Героев земли Орловской»

Так называется кадровая программа для участников СВО.

Информацию сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В их число вошли как промышленные, так и аграрные предприятия — например, «Протон», «ГМС Ливгидромаш», «Племенной завод имени Георгиевского». Также участники программы смогут пройти стажировку в центре «Мой бизнес», Общественной палате Орловской области, центрах для молодёжи «Патриот-57» и «Полёт».

Кроме того, их будут ждать в органах власти регионального и муниципального уровней.

ИА «Орелград»