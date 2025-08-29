Последствия атаки БПЛА постараются ликвидировать оперативно

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Заявления прозвучали на сегодняшней «Прямой линии».

«Город Орёл сегодня обследуют, закрывают поврежденные оконные проемы. 30-го числа начнётся восстановление уже всего. Орловский муниципальный округ в таком же режиме. Все социальные службы нацелены на оказание той помощи, которая потребуется нашим жителям», – рассказал он.

Ранее Клычков заявил, что, по его мнению, последствия атаки должны были оказаться более разрушительными, однако ситуацию отчасти сгладили отключения мобильного интернета.

ИА «Орелград»